Fc Matera, ricorso al Tar per l’incontro a porte chiuse: ecco le ultime notizie

“Purtroppo, poco fa, il TAR Basilicata, in via sommaria, non ha ritenuto di dover accogliere la nostra richiesta di misura cautelare urgente per la sospensione del provvedimento Prefettizio di chiusura dello Stadio per Domenica, ritenendo che debbano, al momento, prevalere gli interessi pubblici segnalati dalla Prefettura che ha ampia discrezionalità in materia“.

È quanto fa sapere il Presidente di Fc Matera, Antonio Petraglia, che aggiunge:

“Ha fissato udienza il 10 maggio prossimo per discutere sul merito della causa (quando , ovviamente, non c’è più interesse alla stessa, se non per ottenere un annullamento prodromico ad una eventuale richiesta di danni).

Ci dispiace profondamente di questa decisione sommaria e tecnica che favorirà la celebrazione di un evento in uno stadio vuoto, senza tifosi, cioè senza anima.

Un affettuoso saluto a tutti".

