Oltre 200000 euro alle associazioni lucane presenti nei 4 continenti per fare rete e creare relazioni. Ecco i dettagli

L’assemblea regionale dei Lucani nel mondo ha approvato all’unanimità, oggi, a Viggiano (PZ), dopo due giorni di confronto, il Programma annuale 2022 e il Programma triennale 2022-2024.

Sono pari a duecentomila euro i fondi destinati per le attività a favore dei Lucani nel Mondo per l’anno in corso mentre ammontano a centodiecimila euro i fondi recuperati dal Programma 2019 per progetti finanziati ma non realizzati e assegnati per nuove attività.

Tante le iniziative in programma che hanno ottenuto il via libera dalla Commissione regionale dei Lucani nel mondo.

Alla Federazione delle Associazioni e Circoli lucani in Piemonte per il progetto di promozione della Basilicata culturale – agroalimentare – turistica assegnati 20 mila euro, all’Associazione culturale Circoli dei lucani – Bologna, per la realizzazione di attività culturali mediante la rappresentazione della lucanità con mostre pittoriche e fotografiche destinati 10 mila euro e altrettanti all’Associazione Mutual Benefit Society “San Rocco Montescaglioso” per il progetto “Scritture a Vivavoce” dai lucani nel mondo, un laboratorio che nasce come spazio creativo a cui sono chiamati a partecipare autori di origine lucana con l’obiettivo, soprattutto per coloro che vivono all’estero, di tenere in vita la pratica e la scrittura di invenzione in lingua italiana.

Ottomila euro sono i fondi destinati all’Associazione dei Lucani in Perù per la creazione della Piattaforma formativa digitale “Lucania” e 17 mila euro quelli a favore della Federazione delle Associazioni Lucane in Germania che ha presentato un progetto di promozione e valorizzazione della Basilicata e delle sue eccellenze enogastronomiche quali vino e olio in terra tedesca.

Al Comune di Pisticci per la realizzazione di scambi culturali fra giovani di origine lucana residenti in Canada e giovani residenti nel comune di Pisticci, assegnati 22 mila euro che serviranno anche per un’analisi genealogica sulle caratteristiche delle famiglie di origine pisticcese, realizzata con la collaborazione dell’associazione di Basilicata cultural Society of Canada.

“In viaggio con le associazioni dei lucani a Panama, Svizzera e Basilicata con il gemellaggio culturale alla riscoperta delle terre di San Giustino de Jacobis, patrono e protettore dei lucani nel mondo” è il nome del progetto proposto dall’Associazione dei Lucani di Panama e condiviso oltre che dalla Federazione dei lucani in Svizzera, dalle amministrazioni comunali di San Fele (PZ) e Moliterno (PZ) al quale sono stati concessi 24 mila euro.

Per la celebrazione del quarantesimo anno della costituzione della Federazione delle Associazioni Lucane in Svizzera concessi 4 mila euro.

Sei mila euro è il contributo per l’Associazione Basilucania di Montreal per borse di studio a favore di giovani originari della Basilicata residenti in Montreal e tremila euro quello per la Federazione delle Associazioni della Basilicata in Brasile che ha proposto iniziative promozionali in campo turistico – culturale ed enogastronomico.

Alla Federazione delle Associazioni dei lucani del Canada per la partecipazione a un master formativo per esperti di turismo delle radici, sportello Basilicata in Canada un contributo pari a 1.600 euro e alla Associacion dei Lucanos in Colombia 8.400 euro Previsti.

Poi, una serie di contributi specifici a favore degli organismi associativi con sede in Italia per le attività da loro proposte:

Associazione culturale lucana Firenze (5 mila euro);

Circolo culturale “Giustino Fortunato” di Roma (3 mila euro);

Associazione “Tarantella Lucana” A.S.D. Reggio Emilia (6.500 euro);

Associazione culturale “Amici della Lucania” di Chieri (4 mila euro);

Associazione culturale dei lucani a Trieste (2 mila euro);

Circolo culturale lucano di Parma (4.500 euro);

Associazione socio culturale “Siamo lucani” di Brescia (1.400 euro);

Associazione dei Lucani a Genova (8 mila euro);

Accademia Ducale Centro studi musicali (6 mila euro);

Associazione Istituto musicale “G.M. Trabaci” (6 mila euro Associazione Lucani di Siena (4 mila euro);

Associazione Lucana Pino Mango (1.000, euro); Associazione dei Lucani a Pisa – Lupi (2.500 euro);

Associazione lucana Vincenzo Abbondanza – Piossasco (To) (2 mila euro);

Associazione lucana di Borgo torinese Orazio Flacco (1.500 euro).

Rimborsate le spese per il trasporto delle salme di emigrati lucani deceduti all’estero ai Comuni di:

Palazzo S. Gervasio,

Filiano (PZ),

San Fele (PZ),

Gorgoglione (MT).

775,00 euro per ciascuno comune.

per il rientro di emigrati lucani in Venezuela assegnati 4 mila euro al Comune di Maratea (PZ).

In riferimento alle somme rinvenienti dal Programma annuale 2019, ammontanti complessivamente a 110 mila euro, la Crlm ha deciso di finanziare 13 nuovi progetti.

In particolare, riguardano le iniziative proposte dalle seguenti Associazioni:

Associazione di volontariato “Non solo 58” (18 mila euro);

Associazione della cultura lucana in Uruguay (12 mila euro);

Federazione Associazioni Lucane in Germania (9 mila euro);

Associazione Lucana Norte de Chile – Federazione Basilicata del Cile (14 mila euro);

Associazione regionale Famiglia Lucana Winterthur in Svizzera (12 mila euro);

Comune di Bernalda per scambio interculturale tra studenti bernaldesi e giovani lucani di New York (20 mila euro);

Associazione culturale Mondi Lucani – Montescaglioso (MT) (6 mila euro);

Comune di Pescopagano (PZ) per scambio socio – culturale di giovani lucani residenti nel Comune di Pescopagano (PZ) e giovani lucani residenti in Buenos Aires -Argentina (5 mila euro);

Associazione Lucani in Toscana (2 mila euro);

Associazione Campus Maior (2 mila euro);

Associazione culturale Presenza lucana Taranto (2 mila euro);

Associazione Vatra arbereshe (1.000 euro);

Comitato Pro San Fele (PZ) in Svizzera (7 mila euro).

La programmazione del triennio 2022-2024 ha come obiettivo primario il supporto a tutti i sodalizi affinché nessuno possa restare indietro anche alla luce degli avanzati sistemi di video-web-meeting che possono costituire un trampolino per il rafforzamento del network tra i circoli di tutto il mondo.

Parola d’ordine, dunque, fare rete e creare relazioni tra tutte le associazioni lucane presenti nei quattro continenti.

Si legge nella relazione al Programma triennale 2022-2024:

“La sostanziale differenza rispetto agli ultimi e più recenti programmi verte su una presa di coscienza dei cambiamenti globali a seguito degli eventi che hanno sovvertito le priorità in tutto il mondo tra il 2020 e il 2022: prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina e gli sviluppi sulla crisi energetica del vecchio continente che possono influenzare equilibri a livello mondiale.

Tenere vivo il collegamento tra i Lucani nel Mondo e i Lucani in regione, consentendo e promuovendo scambi virtuosi tra lucani altrove e chi opera in Basilicata con determinazione e capacità innovativa, rimane lo scopo più importante per cui la Regione Basilicata sostiene e valorizza l’operato dei Lucani fuori regione”.

Accrescere l’attenzione verso la contemporaneità della Basilicata, dare visibilità al lavoro di persone (spesso giovani con alta scolarità), impegnate in lavori nuovi o tradizionali che richiedono visione, determinazione e competenza e segnalarne i risultati con una comunicazione appropriata e sistematica, celebrandoli con eventi nei quali possano mostrare anche i risultati del loro lavoro sono alcuni degli scopi delle iniziative programmate dalle associazioni.

Iniziative che, tra le altre, prevedono lo scambio di esperienze tra operatori nel settore del commercio, del turismo e dell’enogastronomia, il così detto “turismo delle radici”, le relazioni inter-studentesche con il patrocinio dell’Unibas, la valorizzazione dei rapporti con gli Enti locali, Gal, Associazioni culturali, Musei e distretti culturali e produttivi siti in Basilicata, la promozione di studi e ricerche sull’emigrazione lucana e, infine, non per ordine di importanza, l’attenzione ai giovani con l’invito ad attrarli all’interno delle Associazioni attraverso specifici eventi culturali.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)