A Policoro una passeggiata per le principali vie della città in occasione di questa Giornata Nazionale. Ecco quando

In occasione della II° Giornata Nazionale per il Tumore al seno metastatico, Domenica 9 Ottobre l’Associazione aBRCAdabra in collaborazione con il Comune di Policoro ha organizzato una passeggiata benefica.

Il Raduno è previsto in piazza Eraclea alle ore 11:00.

Si procederà poi in una passeggiata per le principali vie della città.

In piazza Eraclea sarà presente dalle 10:30 -13:00 e dalle 17:00 – 20:00 un banchetto informativo di Associazione aBRCAdabra.

Per info: 3803858468 (Ilaria) – basilicata@abrcadabra.it

