Nuovo direttore di Oculistica all’Azienda Sanitaria Locale di Matera: auguri di buon lavoro!

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Oculistica che opererà nei presidi di Matera e Policoro.

Il dottor Massimo Lorusso che ha firmato il contratto qualche giorno fa, entrerà in servizio il prossimo primo febbraio. Dopo circa 5 anni senza la figura del direttore, l’unità operativa di Oculistica è pronta al rilancio con questo nuovo professionista di grande esperienza e competenza.

Quarantaquattro anni, laureato e specializzato all’Università degli studi di Bari con il massimo dei voti, Lorusso ha iniziato a lavorare nel 2009 nell’ospedale Miulli di Acquaviva fino a diventare, nell’ultimo anno, Direttore facente funzione dell’UOC dello stesso ospedale.

La sua formazione lo ha portato a specializzarsi in diversi campi dell’oculistica vantando una esperienza chirurgica completa.

Nel suo curriculum figurano migliaia di interventi di chirurgia vitreoretinica, di chirurgia del glaucoma, della cataratta e delle patologie corneali con interventi di cross linking e soprattutto “trapianti” di cornea.

“Con l’arrivo del dottor Lorusso, professionista giovane e qualificato, – sostiene il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- assicuriamo una guida stabile all’unità operativa di oculistica dopo diversi anni di vacatio.

L’oculistica di Matera e Policoro si arricchisce dunque di nuove competenze e di un approccio innovativo alla cura delle patologie oculari. Siamo certi che la sua presenza sarà un valore aggiunto per tutta la comunità, garantendo ai pazienti cure all’avanguardia e una maggiore accessibilità ai servizi oftalmologici”.

Negli anni il dottor Lorusso non si è focalizzato solo sulla formazione chirurgica ma ha intrapreso anche un percorso accademico di alto livello come testimoniano le numerose pubblicazioni scientifiche a suo nome e un perfezionamento clinico e diagnostico soprattutto sulle patologie della retina.

“Sono orgoglioso dell’incarico che mi è stato conferito – ha detto Lorusso- e sono pronto a mettere a disposizione le mie conoscenze per la comunità. L’obiettivo resta quello di migliorare ulteriormente la qualità delle cure al fine di rendere i presidi di Matera e Policoro più attrattivi, tanto per i pazienti, quanto per i professionisti.”

“L’arrivo del dottor Massimo Lorusso come nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica – afferma l’Assessore regionale alla Salute e politiche della persona, Cosimo Latronico- rappresenta un importante passo avanti per il potenziamento della sanità nel materano. I miei migliori auguri di buon lavoro.

L’assunzione di una guida stabile e altamente qualificata assicura un futuro di crescita e miglioramento per i presidi di Matera e Policoro, oltre che un riferimento per l’intera Unità. La competenza e l’esperienza del dottor Lorusso saranno determinanti per garantire un’assistenza sempre più qualificata e innovativa.

Questo risultato è in linea con il nostro impegno costante per valorizzare le eccellenze e attrarle in regione, assicurando la continuità dei servizi e rafforzando l’accessibilità alle cure sull’intero territorio.”