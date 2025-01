Al via i campionati di basket dei bambini e giovanissimi: il primo incontro a Matera e Grassano

Riprende l’attività agonistica stagionale del Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Matera.

Tornate in campo nel fine settimane per l’attività sportiva denominata Sport&Go, le società di basket affiliate al Comitato.

Il Comitato spiega:

“I campionati riservati ai giovanissimi atleti per le categorie Under 10 e Under 12 di basket, anche in questa stagione vedranno la collaborazione tra i Comitati territoriali di Matera e Melfi del Centro Sportivo Italiano per rendere l’attività più avvincente e permettere anche un grande interscambio tra le società cestistiche della regione, un confronto costante e una crescita capillare dell’attività.

Proprio con questo spirito di confronto, in questa stagione, sono altre due le realtà che si sono avvicinate al progetto del Centro Sportivo Italiano, che vanno ad aggiungersi alle società che già dalla passata stagione avevano intrapreso questo percorso.

In palio, tra divertimento e passione, il titolo per poter accedere alle fasi successive della kermesse targata Centro Sportivo Italiano ed accedere alle finali nazionali, che si svolgono ogni anno al termine della stagione in diversi concentramenti dedicati ai giovanissimi atleti.

L’attività si divide in due categorie:

Under 10 definita “Kids” coinvolge atleti nati tra il 2015 e il 2018 che giovano sulla distanza di 4 periodi da 6’ ciascuno, con l’obbligo per le società di schierare tutti gli atleti in distinta;

Under 12 definita “Giovanissimi” i nati tra il 2013 e il 2016, che invece giocano su 4 periodi da 8’ ciascuno, anche in questo caso con l’obbligo di far disputare almeno una frazione a tutti gli atleti presenti in distinta.

Il fine, ovviamente, è quello di coinvolgere tutti gli atleti e permettere a tutti di affrontare la competizione, ma anche e soprattutto di divertirsi con i compagni di squadra.

La prima giornata si è svolta tra Matera e Grassano:

gli Under 12 hanno disputato le loro sfide nella città dei Sassi tra il Palazzetto Giannino Grieco e la Palestra scolastica dell’Istituto Fermi;

gli Under 10 si sono ritrovati nella struttura sportiva di Grassano al Palazzetto Nicola Caruso.

Le società che prendono parte alla kermesse sportiva sono:

Basket Policoro,

Normanna Basket Melfi,

Virtus Matera,

Basket Nova Siri,

Pielle Matera,

Asd Cultura e Sport Matera,

Asd Polisporting Grassano,

Centro Sportivo Padel Matera.

Il neo rieletto presidente provinciale del Csi Matera, Lorenzo Calia, ha spiegato:

“Riproponiamo questa attività con entusiasmo e coinvolgimento.

Siamo contenti di aver coinvolto anche nuove realtà nel novero delle società partecipanti.

Abbiamo così permesso ai ragazzi delle nostre società di affrontare un impegno più importante e finalizzato alla crescita dei più giovani atleti”.

Nelle prossime settimane è previsto anche l’inizio dell’attività Sport&Go di Pallavolo, una novità assoluta per il Comitato Csi di Matera”.

Ecco alcune foto del primo incontro.