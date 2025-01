Policoro, controlli antidroga: ecco cosa hanno scoperto i Carabinieri

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Policoro, ulteriormente intensificati in questo periodo di feste, finalizzati alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, specie nei luoghi di aggregazione e di ritrovo dei giovani.

Nell’ambito di tali servizi svolti in orario pomeridiano/serale, a Policoro, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Policoro, con il supporto di un’unità cinofila dei Carabinieri di Tito, notavano un 39enne del posto transitare a piedi tra viale Salerno e via Gonzaga.

Notata la presenza di personale dell’Arma, l’uomo palesava un ingiustificato stato di agitazione. L’immediato controllo permetteva di accertare il possesso, all’interno dello zainetto che indossava, di diversi involucri contenenti complessivamente oltre 318 grammi di eroina e 27 grammi di marijuana.

Nell’approfondire il controllo, i Carabinieri estendevano la perquisizione presso la dimora dell’uomo ove, grazie al fiuto del cane antidroga “NERI”, venivano rinvenute ulteriori 9 dosi di eroina.

Avendo così acquisito gravi indizi di colpevolezza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo veniva tratto in arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, che ha coordinato le indagini, veniva tradotto presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi, in attesa dell’Udienza di convalida.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, dopo aver convalidato l’arresto, concordando con l’impianto accusatorio, disponeva la custodia cautelare in carcere.

Nell’ambito del medesimo servizio venivano altresì deferiti in stato di libertà:

un 34enne del posto trovato in possesso di grammi 7 di eroina, grammi 2 circa di marijuana e due flaconcini di metadone;

un 32enne originario della vicina Puglia, trovato in possesso di grammi 15 di marijuana ed una parte di pianta di cannabis.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il risultato conseguito è frutto della continua e metodica attività di vigilanza e controllo condotta dai reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Policoro, coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera, per prevenire e contrastare le varie forme di illegalità, anche nelle aree a bassa densità di popolazione ma comunque interessate da fenomeni diffusi come, nel caso specifico, lo spaccio e il consumo di droghe.