Nella nostra Matera continuano le riprese di Imma Tataranni! Ecco vie ed Ordinanza

Lunedì 22 Marzo si è dato il via a Matera alle riprese della seconda serie della fiction televisiva “Imma Tataranni –Sostituto Procuratore”.

Martedì 23 Marzo le riprese si sono focalizzate in piazza San Giovanni, nel centro storico della città dei Sassi.

Le riprese proseguiranno fino al 26 Giugno 2021.

Le riprese, in realtà, dovevano svolgersi prima a Viaggiano (PZ) e poi proseguire a Matera ma a causa delle avverse condizioni meteo registrate nel comune in provincia di Potenza è stato effettuato il cambio di programma sopramenzionato.

Il comune materano in occasione delle riprese cinematografiche della serie televisiva di RAI Uno “Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2” ha disciplinato la circolazione e la sosta veicolare in alcune vie del centro abitato.

Ecco cosa prevede l’ordinanza dirigenziale:

“Vista la nota del 23.03.2021 assunta al Prot. n. 0024275/2021 con la quale la casa di produzione IBC Movie Srl ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza, per la regolamentazione della sosta e della circolazione dei veicoli, specificando i luoghi e il calendario delle riprese cinematografiche della serie televisiva dal titolo ‘Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2’;

Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 00058-2021 del 04.03.2021 con la quale l’Amministrazione Comunale ha autorizzato le riprese audiovisive e la successiva diffusione delle relative immagini finalizzate alla realizzazione della summenzionata serie televisiva, prodotta dalla IBC Movie Srl e Rai Fiction, che si terranno nella Città di Matera;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare il relativo provvedimento con il quale disciplinare la circolazione e istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, lungo le strade e le aree di sosta durante le diverse fasi della lavorazione, al fine di consentire alla Casa di Produzione IBC Movie s.r.L. di effettuare le riprese cinematografiche;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con d.lgs. 30.04.1992. n. 285 del e ss.ii.mm;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 485/92; Visto il d.lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.);

ORDINA per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica provvisoria:

a) dalle ore 22:00 del 28 Marzo 2021 alle ore 23:00 del 30 Marzo 2021 e comunque fino a cessato bisogno:

istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Bruno Buozzi, area di sosta riservata agli autorizzati e residenti dei Rioni Sassi, dal fronte civico 91 al fronte civico 99 e dal civico 180 al civico 184;

b) dalle ore 22:00 del 29 Marzo 2021 alle ore 23:00 del 30 Marzo 2021 e comunque fino a cessato bisogno:

istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, area di sosta riservata agli autorizzati e residenti dei Rioni Sassi, in Via Madonna delle Virtù area c.D. ‘mezzaluna’;

c) dalle ore 07:00 del 30 Marzo 2021 alle ore 23:00 del 31 Marzo 2021 e comunque fino a cessato bisogno:

istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, in Via Tommaso Stigliani, ambo i lati, tratto compreso tra Via Amendola e Santa Cesarea, e Piazzetta San Biagio, area di sosta riservata autorizzati APU e ZTL;

d) dalle ore 22:00 del 31 Marzo 2021 alle ore 24:00 del 01 Aprile 2021 e comunque fino a cessato bisogno:

istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, in: A. Via Casalnuovo, ambo il lati, dal fronte civico 227 al civico 134; B. Vico Lucana, tutta l’area compresa tra il civico 1 e il civico 7;

e) dalle ore 22:00 del 01 Aprile 2021 alle ore 22:00 del 02 Aprile 2021 e comunque fino a cessato bisogno:

istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, area di sosta per gli autorizzati e residenti dei Rioni Sassi, in Via Bruno Buozzi, dal fronte 91 al fronte civico 99 e dal civico 180 al civico 184;

f) dalle ore 22:00 del 02 Aprile 2021 alle ore 19:00 del 03 Aprile 2021 e comunque fino a cessato bisogno:

istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, in Via De Blasiis e Vico Ascanio Persio, ambo i lati;

g) dalle ore 22:00 del 05 Aprile 2021 alle ore 20:00 del 06 Aprile 2021 e comunque fino a cessato bisogno:

istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in: A. Via Bruno Buozzi, area di sosta riservata agli autorizzati e residenti dei Rioni Sassi, dal fronte 91 al fronte civico 99 e dal civico 180 al civico 184; B. Via Madonna delle Virtù, area c.D. ‘mezzaluna’;

h) dalle ore 22:00 del 07 Aprile 2021 alle ore 23:00 del 08 Aprile 2021 e comunque fino a cessato bisogno:

istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Roma, dall’intersezione con Via Lucana all’intersezione con Via XX Settembre/Piazza Vittorio Veneto e per effetto la revoca degli stalli di sosta in concessione alla soc. SISAS Service Srl;

i) dalle ore 22:00 del 08 Aprile 2021 alle ore 24:00 del 10 Aprile 2021 e comunque fino a cessato bisogno:

istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, area di sosta per gli autorizzati e residenti dei Rioni Sassi, in Via Bruno Buozzi, dal fronte 91 al fronte civico 99 e dal civico 180 al civico 184;

j ) la sospensione della circolazione veicolare e pedonale, in modalità ‘STOP and GO’, limitatamente ai luoghi, ai momenti e al tempo necessario per le riprese cinematografiche opportunamente segnalato da personale preposto presente in loco;

k) sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli, utilizzati dalla casa di produzione per le riprese cinematografiche”.

L’ordinanza integrale è visionabile sul sito del Comune di Matera.a

