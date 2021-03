Matera, ci siamo! Allestiti i set per la nostra Imma Tataranni. I dettagli

A Matera, in Piazza Bianco, allestiti i set per le riprese della seconda serie della fiction di Raiuno ”Imma Tataranni Sostituto procuratore”, per la regia di Francesco Amato.

Come anticipato, la giunta comunale di Matera ha autorizzato la produzione a eseguire le riprese, nei rioni Sassi e in altre zone del centro storico e alla periferia della città.

Dopo il successo della prima serie, la fiction, prodotta da Ibc Movie srl e Rai fiction, è programmata per l’autunno prossimo.

La seconda serie, le cui riprese sono cominciate a Roma nelle scorse settimane, avrà una durata di otto puntate di circa cento minuti ciascuna.

Affronterà il tema della giustizia attraverso il racconto delle vicende di Imma, sostituto procuratore a Matera, interpretata da Vanessa Scalera, “donna forte determinata e integerrima paladina della legge”.

Ispirata alle storie scritte dalla scrittrice lucana Mariolina Venezia, la fiction sarà girata anche in Val d’Agri (PZ) e consentirà di promuovere ulteriormente le attrazioni turistiche della Basilicata.a

