Nel materano si accende la fede: comunità in festa per la Madonna della Bruna. Ecco le foto

Accolta a Ferrandina la Sacra statua della S.S. Madonna della Bruna, in pellegrinaggio nei Comuni della diocesi di Matera-Irsina, nella serata di ieri portata in chiesa madre, dalla parrocchia di San Giovanni Battista, con una suggestiva fiaccolata in processione, scortata dai caratteristici “Cavalieri della Bruna” a piedi.

“La Comunità ha risposto con devozione e religioso sacro convivio, unendosi in preghiera, onorandola come una Regina, depositandola nella sua casa Madre, la stessa voluta e costruita nel 1492 dal Re Federico D’Aragona e la sua consorte Isabella Del Balzo, e che custodisce la reliquia del Sacro legno della Croce di Gesù.

Questo vuole essere un segno di rispetto ed attaccamento cristiano alla Madre di Gesù, che volle transitare circa 600 anni fa da Matera, e che volle lasciare un segno tangibile di cristianità e devozione verso questa terra che, col tempo, gli ha voluto rendere omaggio, creando un tradizionale ricordo del suo passaggio ancora oggi, come ogni anno da oltre 600 anni, e che rinnova il ricordo non solo ai Materani, bensì a tutta la sua provincia cristiana.

Seguiranno riti liturgici, messe e rosari fino a Domenica 16 ottobre, dove, dopo la supplica, attenderà l’ora della ripartenza per il rientro nella sua città, Matera.

I Ferrandinesi ringraziano ufficialmente Maria S.S. della Bruna e gli organizzatori del pellegrinaggio, per la gradita visita, sperando che non sia solo un caso isolato, ma che si ripeta più frequentemente, perché qui ci sono tanti altri tuoi figli, che ti aspetteranno e ti accoglieranno sempre con braccia aperte in religioso silenzio”.

