Matera “in piazza” per sostenere i piccoli che vivono nelle zone di guerra. L’iniziativa

Coinvolgerà anche Potenza, Matera, Venosa, Filiano, Lauria e Ginestra la seconda edizione della Giornata della Meraviglia, l’iniziativa organizzata domani in oltre 70 piazze di tutto il mondo dall’associazione “Per far sorridere il cielo” guidata da Marco Rodari, per tutti il claun Pimpa.

In Basilicata l’evento è promosso in collaborazione con Avis Basilicata ed altre associazioni del territorio.

Previsti giochi, laboratori sulle dodici fatiche dei bimbi della guerra e letture.

Spiegano gli organizzatori:

“Il progetto, oltre a regalare un momento di meraviglia a tutti i bambini, nasce per sensibilizzare sulle fatiche portate, in particolare dai bambini, nei paesi che vivono in zone di guerra.

Quest’anno la ‘Giornata della meraviglia’ si terrà in Siria, in Iraq, nella Striscia di Gaza e nello Italia, con laboratori e spettacoli che si concluderanno con un lancio di bolle di sapone per ‘far sorridere il cielo’“.

Le iniziative e i giochi saranno aperti a tutti, senza limiti di età, per diffondere l’idea che:4

“un bimbo a cui regali meraviglia diventa portatore sano di pace“.

Per la presidente di Avis Basilicata, Sara De Feudis:

“la cura della pace in ogni luogo e sotto ogni forma è la base su cui si fondono tutti i valori.

Realizzare il bene del prossimo è il fondamento dell’agire di ogni associazione che si occupi di volontariato nel senso più nobile del termine”.

Di seguito le locandine con i dettagli dell’iniziativa.

