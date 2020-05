Nel materano protesta dei commercianti: in piazza sedie e chiavi delle attività! I dettagli

Nel materano commercianti in protesta a causa dell’emergenza Coronavirus.

Dopo le ultime decisioni del Governo e delle Istituzioni locali, l’Associazione Commercianti di Tricarico dichiara:

“Per sollecitare le risposte alle nostre richieste fatte al presidente Bardi e Task Force attività produttive (assessore Cupparo) in merito alla grave situazione socio-economica verificatasi causa Covid 19, soprattutto nei Comuni di Irsina e Tricarico dichiarati ‘zona rossa’, Lunedì 4 Maggio, abbiamo organizzato in piazza dell’emigrante, una manifestazione simbolica dove si chiede a tutte le attività del settore della ristorazione (bar, pizzerie, pub…) di portare, in maniera ordinata e senza creare assembramenti, entro le ore 10:00, ognuno 4 sedie del proprio locale e lasciarle nella piazza.

Su ogni sedia verrà applicato un cartello con il nome dell’attività che partecipa alla manifestazione (tutte le attività anche non di settore della ristorazione sono invitate a partecipare).

Inoltre su ciascuna sarà depositata la chiave del proprio negozio, che, in modo simbolico, verrà consegnata al Sindaco come protesta per sollecitare le giuste risposte alle nostre attività”.

