Petrolio, fiammate a Tempa Rossa: “Nessun’anomalia registrata negli impianti”. Parla Total

“Nessuna anomalia registrata a Tempa Rossa nelle notti del 28 aprile e 2 maggio”.

È quanto fa sapere la Total che, in un comunicato stampa, precisa:

“In merito alle sfiammate dalla torcia del centro olio di Tempa Rossa che gli organi di stampa hanno riportato e che si riferiscono alle notti del 28 aprile e del 2 maggio scorsi, Total E&P Italia desidera precisare che nessun’anomalia è stata registrata negli impianti nelle serate e nelle notti riportate, così come era stato riscontrato già lo scorso 19 marzo.

I dati raccolti dai sistemi di monitoraggio del funzionamento degli impianti, inclusa la torcia, confermano l’assenza di qualunque anomalia.

Riteniamo che tali effetti siano dovuti a particolari condizioni meteo sopra il centro olio con l’alternarsi di folate di vento combinate con il passaggio di nuvole e momenti di assenza di ventosità.

In merito all’episodio di fumosità della torcia rilevato nella giornata del 2 maggio, si è constatato che lo stesso ha avuto luogo a seguito all’inserimento in produzione di un pozzo aggiuntivo, precedentemente in stand-by, nell’ambito dei test di produzione in corso.

Il maggior contenuto di gas e la combinata azione del vento sul sistema della torcia hanno dato luogo alla fumosità della fiamma della torcia, che è stata eliminata con la riduzione della portata della produzione di greggio dai pozzi.

Di tale fenomeno sono peraltro state prontamente avvisate le autorità locali.

Anche durante tutto il periodo di fumosità rilevata, le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria ubicate intorno al centro olio nelle diverse direzioni non hanno evidenziato emissioni anomale o superamenti delle soglie normative.

Provvederemo a trasmettere alla Regione e alle altre autorità competenti una nota tecnica puntuale su quanto

riscontrato nelle occasioni sopra riportate”.

