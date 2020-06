Incendio di un locale di ristorazione a Montescaglioso.

Alle ore 19:45 circa una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via indipendenza per incendio sviluppatosi all’interno di un locale pizzeria.

La squadra ha terminato le operazioni di spegnimento, limitando i danni.

Le cause in corso di accertamento.

Queste le foto dell’intervento.

