Pisticci: “atti vandalici ai danni dell’area giochi cittadina”. Le foto

Vandali in azione a Pisticci.

Il Sindaco Viviana Verri, in merito, dichiara:

“Voglio ringraziare pubblicamente i ragazzi che, con grande senso civico e spirito di comunità, si sono adoperati per rimediare agli atti vandalici perpetrati, qualche giorno fa, ai danni dell’area giochi cittadina.

Questi ragazzi, che spero di poter conoscere per ringraziarli personalmente, hanno mostrato il lato bello e sano di questa comunità, che non merita di essere offuscato da gesti di vigliaccheria e dispregio per i beni di tutti.

Da parte nostra abbiamo proceduto, tramite le forze di Polizia Locale, ad informare le autorità preposte e invitiamo chiunque abbia visto qualcosa a recarsi presso gli uffici di Polizia Locale, perché questo gesto non rimanga impunito”.

Ecco le foto.

