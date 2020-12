Nel materano cane di grossa taglia azzanna un minorenne!

A Pomarico (MT) i Carabinieri della Stazione, a seguito di richiesta, sono intervenuti nella periferia del Comune dove, poco prima, un cane di grossa taglia, sfuggito alla custodia del padrone (60enne del posto), aveva azzannato un minorenne pomaricano, causandogli alcune ferite ad una gamba.

Ricostruita la dinamica dei fatti, alla luce degli elementi emersi, l’uomo in questione è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali colpose.a

