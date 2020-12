AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: sono 34 nuovi Positivi Lucani. Ecco i dati di tutti i Comuni

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI DEL 09.12.2020

Report dati processati il 08 Dicembre 2020

Tamponi di giornata n. 367

Tamponi negativi: 332

Ricoverati N. 139

DECEDUTI n. 2 con residenza:

1 Ruoti (PZ)

1 Matera (MT)

POSITIVI TOTALI N. 35

1 non residenti ma in isolamento in Basilicata:

Puglia

I 34 Positivi Residenti sono così distribuiti:

2 Balvano

2 Baragiano

2 Castelgrande

1 Gorgoglione

2 Lauria

4 Matera

3 Montalbano Jonico

1 Montemurro

3 Muro Lucano

2 Nova Siri

2 Picerno

1 Pignola

1 Pisticci

2 Potenza

1 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Senise

3 Stigliano

I 95 Guariti Residenti sono:

2 Atella

9 Avigliano

12 Barile

1 Cersosimo

1 Francavilla in Sinni

2 Grumento Nova

7 Latronico

15 Lauria

9 Marsicovetere

6 Melfi

3 Moliterno

1 Montalbano Jonico

2 Paterno

1 Pisticci

1 Policoro

1 Potenza

2 Rapolla

12 Rionero in Vulture

2 Roccanova

3 Sant’Arcangelo

1 Senise

2 Valsinni

GUARITI non residenti domiciliati in Basilicata 2

1 Puglia

1 Lazio

NOTE: il numero totale dei tamponi molecolari processati in data 8 dicembre è stato condizionato dall’esecuzione dei test rapidi di screening effettuati in pari data dagli operatori delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.a

