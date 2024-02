Montescaglioso, nuovo incarico per il dott. Pandolfi: “Lo ringraziamo per questi 13 anni di servizio nel nostro Ente”. Auguri di buon lavoro

“In mattinata ultimo Consiglio Comunale con la partecipazione del Segretario Generale dott. Giuseppe Pandolfi“.

Lo fa sapere il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, che spiega:

“Con grande dispiacere abbiamo sciolto le convenzioni con i Comuni di Nova Siri e Scanzano Jonico per permettergli di accettare l’incarico di Segretario presso il Comune di Pisticci, comune di fascia più alta.

Lo ringraziamo per questi 13 anni circa di servizio nel nostro Ente in cui ha sempre messo in evidenza grandi competenze, professionalità ed impegno.

Non ci resta che augurargli soddisfazioni lavorative sempre maggiori”.