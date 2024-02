Il Comune di Policoro si è illuminato di verde per sensibilizzare la propria comunità su un tema su cui c’è ancora tanto da fare! L’iniziativa

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che si ricorda il 29 febbraio, un giorno “raro”, il Comune di Policoro si è illuminato di verde per sensibilizzare la propria comunità sul tema così importante e su cui c’è ancora tanto da fare.

8.000 sono le malattie rare che sono state censite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che senza dubbio rappresentano una tematica di grande impatto, sia dal punto di vista sanitario che sociale, visto che spesso il raro è sinonimo di fragile e “anormale”.

Commentano in una nota condivisa rispettivamente il Sindaco Enrico Bianco e l’Assessore alla Salute e alle Politiche sociali, Cinzia Mastronardi:

“Abbiamo aderito all’iniziativa consci del fatto che l’attenzione sulla ricerca non vada mai dimenticata in questo, mai va sottovalutata la forza e la dedizione delle famiglie che affrontano per prime le cronicità dell’ammalato e che con amore se ne prendono cura”.