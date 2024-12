Montescaglioso: al via il Natale con l’accensione dell’Albero! I dettagli

Con l’emozionante accensione dell’ Albero di Natale in piazza Roma, Montescaglioso da il benvenuto al periodo natalizio questa tradizione tanto attesa segna l’inizio delle celebrazioni che riuniscono la comunità in un atmosfera di festa e di condivisione le strade si illuminano di luci brillanti e di decorazioni festive creando un ambiente magico.

Sabato sera l’inizio di un periodo incantevole arricchito dai mercatini di Natale e dalla tradizionale pettolata, con uno sguardo ottimista verso il futuro la comunità si unisce per celebrare insieme questa meravigliosa festivita.

Festività con un attenzione particolare verso i più piccini e le loro famiglie che sono il caposaldo della nostra comunità e che meritano una attenzione costante da parte delle istituzioni, così come le persone più bisognose di attenzioni e di cure cui questa Amministrazione nutre un profondo senso di responsabilità.

Abbiamo una serie di iniziative per i bambini e per le famiglie. Ma anche perchè il Natale e la famiglia rappresentata con la nascita di Gesù cristo porta verso la famiglia unita che vuole far crescere tutti i componenti in maniera sana e un futuro degno.

Con queste parole il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, ha salutato l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Roma nel corso di una iniziativa pubblica a cui ha preso parte tutta l’amministrazione comunale.

La solidarietà’ quest’ anno trova concretezza in un iniziativa in particolare.

L’amministrazione comunale quest’anno ha pensato anche e soprattutto ai nostri bambini speciali qui a Montescaglioso come ci dice la consigliera Francesca Mazzoccoli – abbiamo circa trenta utenti e perchè non pensare a loro, non vogliamo che restino indietro e quindi abbiamo pensato ad una raccolta fondi per l’acquisto di materiale didattico che destineremo alle scuole di Montescaglioso.

Con l’accensione del grande albero di piazza Roma a Montescaglioso si apre simbolicamente la stagione turistica invernale che proseguirà fino al 5 di Gennaio con il grande evento dei Cucibocca e nei mesi di febbraio e marzo con il Carnevale montese.