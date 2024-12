Basilicata, al via gli investimenti sulla sanità: ecco come saranno divisi

“La Giunta regionale, nella seduta odierna, ha approvato due importanti provvedimenti che contribuiscono in maniera significativa a rilanciare ulteriormente il programma di investimenti avviati dall’assessorato alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr”.

Ne ha dato notizia l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, che ha così spiegato:

“Con la prima delibera viene finanziato, a valere sui Fondi Comunitari, un programma di investimenti per infrastrutture sanitarie per circa 18 milioni in favore delle aziende del Servizio sanitario regionale.

In particolare gli interventi riguardano il potenziamento e l’adeguamento sismico del Pronto Soccorso (6,5 mln), per il completamento dei lavori per la realizzazione del sistema di radioterapia (1 mln) e l’ammodernamento dei locali sede del Distretto di Salute Mentale sull’Azienda Sanitaria locale di Matera.

Circa 6 mln sono destinati all’ASP di Potenza per il finanziamento dei lavori relativi alla costruzione di una elisuperficie dell’Ospedale di Melfi (1,5 mln), alla realizzazione di posti letto per RSA presso l’Ospedale distrettuale di Venosa (1,5 mln) e a lavori per la messa in sicurezza dell’Ospedale di Maratea (2,6 mln).

Con questo provvedimento vengono inoltre finanziati i lavori presso l’Aor San Carlo di Potenza per consentire la messa in esercizio di due nuove risonanze magnetiche di ultima generazione (2,2 mln) e il completamento della sala ibrida per la cardiochirurgia e la chirurgia vascolare.

Gli interventi deliberati vanno ad aggiungersi a quelli già autorizzati per l’acquisto di tecnologie e attrezzature sanitarie, per circa 7,7 milioni, messe a disposizione di tutte le Aziende regionali del Servizio Sanitario Regionale, finanziate, a valere sul PO FSER FSE + 2021-2027, per un totale complessivo di circa 26 milioni di euro.

Con la seconda deliberazione si assicura il cofinanziamento, con risorse rivenienti dall’Art. 20 – Legge 67/88, degli interventi finanziati con il Pnrr e destinati all’acquisto di tecnologie ed alla realizzazione delle Centrali operative territoriale (Cot), delle Case di Comunità, degli Ospedale di Comunità per un importo complessivo di 71,5 mln.

In una fase di profonda trasformazione del sistema sanitario regionale, impegnato nel potenziamento dell’offerta dei servizi sul territorio in attuazione del DM 77/2022, che ridisegna la struttura e l’organizzazione del sistema di offerta sanitaria territoriale, abbiamo compiuto uno sforzo rilevante di programmazione delle azioni, integrando in maniera complementare tutti gli strumenti di finanziamento a nostra disposizione, mettendo in campo un programma di interventi per circa 100 mln e imprimendo una accelerazione significativa per l’avvio immediato delle azioni programmate, che assicureranno nei prossimi anni, strutture sanitarie moderne e sicure, investimenti tecnologici all’avanguardia e la implementazione della sanità digitale e del fascicolo sanitario elettronico”.