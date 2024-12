Tragedia in Basilicata: uomo travolto perde la vita!

Travolto, per cause in fase di accertamento, dalla legna che stava caricando con una motocarriola nei pressi della sua abitazione, un uomo di 67 anni è morto stamani a Castronuovo Sant’Andrea, piccolo paese in provincia di Potenza.

L’allarme, come fa sapere ansa, è stato lanciato dalla moglie dell’uomo, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso.

Sul posto hanno lavorato anche i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.