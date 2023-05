Mezzo in fiamme sulla 106 jonica! Traffico bloccato. Ecco i dettagli

Traffico bloccato lungo la statale 106 jonica, tra Nova Siri e Policoro.

Pare che un furgone abbia preso fuoco.

Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e personale del 118.

Anas in merito avvisa gli automobilisti:

“A causa di un veicolo incendiato al km 423,000 della strada statale 106 “Jonica“, Anas ha provveduto alla chiusura della carreggiata in direzione Taranto, per consentire lo spegnimento del mezzo e la messa in sicurezza della strada.

Il traffico veicolare viene deviato in corrispondenza del km 420 ” Intersezione con la strada statale 653 Sinnica”.

Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)