A Grassano si discute sul futuro della sanità! Ecco l’evento in programma e l’invito del sindaco

Il sindaco di Grassano Filippo Luberto invita i concittadini “ad un interessantissimo incontro organizzato dalla CRAL, l’ Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri di Matera e Potenza in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie il 𝟐𝟓 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐨𝐫𝐞 18:00 presso l’auditorium della Pace.

È stato un incontro fortemente voluto dalla nostra amministrazione nella nostra comunità per dialogare, confrontarci e capire da esperti del settore quale potrà essere il futuro della Sanità per la nostra Basilicata, per i nostri piccoli centri.

Chiedo pertanto la Vostra partecipazione e quella anche di cittadini residenti nei comuni limitrofi, essendo questo un incontro comprensoriale, affinché il diritto alla salute sia sempre al centro dell’agenda politica, a qualsiasi livello”.

