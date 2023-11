Meteo Matera: ancora sole ma fino a quando? Ecco le previsioni

Una nuova rimonta anticiclonica, garantirà stabilità atmosferica sulla nostra regione, verosimilmente fino a domani, con prevalenza di cielo sereno o parzialmente nuvoloso.

Da Martedì è tuttavia previsto un nuovo cambio di scenario, che comporterà un incremento della nuvolosità e la possibilità per piogge e rovesci a più riprese.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 20 Novembre, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 7°C.

Martedì 21 Novembre avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.