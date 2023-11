A Policoro una mostra per inviare messaggi e simboli incisivi che possano giungere all’occhio ed al cuore di tutti. I dettagli

Si è tenuto Sabato 18 Novembre alle ore 18:00 in uno dei luoghi storici, portato a nuovo lustro, della cittadina jonica: il vernissage della Mostra “Oltre”.

In un clima di solenne condivisione, ad aprire i lavori la Presidente della sezione di Policoro, dott.ssa Antonella Magno, che dopo un minuto di raccoglimento per Giulia, ultima giovane vittima di quella che potremmo definire un’emergenza sociale, ha ribadito l’impegno della FIDAPA BPW ITALY da sempre profuso al contrasto alla violenza di genere.

“La violenza sta assumendo sempre più i contorni di un’emergenza educativa, culturale, civile e pertanto, richiede l’impegno della comunità tutta, nonché di dialogo con gli organi istituzionali deputati.

La sezione di Policoro ha scelto, per quest’anno, di utilizzare il linguaggio delle Arti Figurative, per inviare messaggi e simboli incisivi, che possano giungere all’occhio ed al cuore di tutti, coinvolgendo importanti Artisti locali, nonché i ragazzi dell’IIS Fermi di Policoro e dei Centri SAI di Policoro, Tursi e Colobraro.”

La Presidente della FIDAPA BPW Italy del Distretto Sud Est, dott.ssa Elisabetta Grande, in linea con il tema nazionale, ha rimarcato la necessità di promuovere una cultura del rispetto, delle regole, della dignità della persona come condizione essenziale per costruire una società migliore.

A seguire i saluti dell’Amministrazione Comunale della città di Policoro che ha patrocinato l’evento, nella persona del vicesindaco Massimiliano Padula e dell’Assessore alle Politiche Sociali Cinzia Mastronardi ed infine il contributo della Commissaria Carmen Olivieri della Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata.

Ad esporre le opere gli artisti:

Nino Oriolo,

Giulio Orioli,

Alessia Pica,

Pasquale Chiurazzi,

Annamaria Panarace,

Angela Lapadula,

Sabrina Pugliese.

A guidare questo percorso emozionale la critica d’arte Maria De Lorenzo.

La mostra si protrarrà dal 18 al 25 Novembre e sarà possibile fruirne tutti i giorni dalla ore 18:00 alle ore 20:30 ed al mattino, previa prenotazione da parte degli Istituti Scolastici interessati.

A chiusura dell’iniziativa, l’Amministrazione della Città di Policoro, illuminerà di rosso i principali monumenti del luogo.

Il 23 Novembre è previsto un convegno sul tema “Criminalità Minorile: tra autori e vittime” presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro, mentre il 26 Novembre la presentazione di un libro in collaborazione con l’IIS Fermi di Policoro.

Ecco le foto dell’incontro.