Meteo: arriva la pioggia su Matera nei prossimi giorni? Ecco le previsioni aggiornate

Lunedì si assisterà ad nuovo rialzo termico, complice una poderosa rimonta anticiclonica sul Mediterraneo occidentale, a garanzia di tempo stabile ed in prevalenza soleggiato sulle nostre regioni, salvo qualche fenomeno nevoso in transito nella prima parte di Martedì.

Quindi che tempo ci sarà nei prossimi giorni a Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 22 Gennaio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 1°C.

Martedì 23 Gennaio avremo nubi in progressivo aumento con piogge al pomeriggio.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.