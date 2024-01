Da Policoro a Dubai: il Dottor Giacinto Asprella Libonati ospite a questo convegno internazionale. Complimenti

Il dottor Giacinto Asprella Libonati, direttore della Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Vestibologia e gestione integrata attività di Otorinolaringoiatria” presso il Presidio Ospedaliero “Papa Giovanni Paolo II” – Policoro, è stato invitato come ospite internazionale al 13TH GCC OTORHINOLARYNGOLOGY AUDIOLOGY AND COMMUNICATION DISORDERS CONFERENCE, tenutosi a Dubai dal 17 al 19 gennaio 2024.

Il dottor Asprella Libonati ha tenuto nel corso della sessione Equilibrium due keynotelectures sulle proprie manovre per la cura e prevenzione della vertigine otolitica, un instructional course sulla propria tecnica originale di trattamento della VPPB e una Hands On Demonstration con dimostrazioni pratiche live delle proprie tecniche di diagnosi e cura della vertigine parossistica posizionale da otoliti.

Inoltre, è stato chair/moderatore di sessione dei lavori svoltisi nel corso dell’Equilibrium program.