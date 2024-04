Metaponto si prepara ad accogliere la Madonna della Bruna! Ecco quando

Quest’anno, dal 14 Aprile al 26 Maggio, la Madonna della Bruna visiterà i comuni della 𝑽𝒊𝒄𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝑨𝒓𝒄𝒊𝒅𝒊𝒐𝒄𝒆𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂.

Un’occasione di preghiera e raccoglimento, la peregrinatio, per tutte e tutti i fedeli che, in attesa dei solenni festeggiamenti del 2 Luglio, potranno condividere e partecipare a un momento di grande devozione dedicato a Maria Santissima della Bruna.

L’effige della santa protettrice sarà accolta nei comuni di:

𝐌𝐞𝐭𝐚𝐩𝐨𝐧𝐭𝐨 / 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥𝐝𝐚, da domenica 14 aprile a domenica 21 aprile;

𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐛𝐚𝐧𝐨 𝐉𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨, da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio;

𝐒𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐉𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨, da sabato 4 maggio a sabato 11 maggio;

𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐜𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨𝐬𝐨, da domenica 12 maggio a domenica 19 maggio;

𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐧𝐢𝐚 / 𝐏𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐢 / 𝐏𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐢 𝐒𝐜𝐚𝐥𝐨 / 𝐂𝐫𝐚𝐜𝐨, da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio.

Le comunità ed i sacerdoti hanno organizzato momenti di preghiera in tutti i comuni: il primo appuntamento è fissato per Domenica 14 Aprile, alle ore 17.00, nella Piazza della Stazione di Metaponto, per l’accoglienza della Madonna proveniente da Matera alla presenza delle autorità civili e militari di Metaponto e Bernalda.

Dopo la processione verso la chiesa parrocchiale, la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal delegato arcivescovile, Don Francesco Di Marzio, cui seguirà, alle ore 20.00, la presentazione della Peregrinatio Mariae.

“Evviva Maria”!