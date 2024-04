Matera: nuovo look per Piazza San Francesco! Ecco i lavori previsti

Con il getto del massetto di fondo, che avverrà nei prossimi giorni, i lavori di riqualificazione di piazza San Francesco d’Assisi sono già a buon punto, in vista della riapertura per la seconda metà di Giugno.

Spiega l’amministrazione del comune di Matera:

“Il prossimo passo sarà l’installazione della guaina protettiva, che impedirà all’acqua piovana di infiltrarsi negli ipogei e poi la posa in opera delle nuove basole già ordinate al fornitore e disponibili.

A lavori ultimati la piazza assumerà un aspetto molto più gradevole, grazie anche alla scelta di una colorazione a tinta leggermente più scura del pavimento, per evitare il fastidioso riflesso della luce nelle giornate estive.

Il progetto prevede anche una riduzione delle alzate sulle scalinate perimetrali, che verranno rese più agevoli rispetto al passato.

Grande è l’attenzione anche all’accessibilità per le persone con diversa abilità, che potranno arrivare direttamente sul sagrato utilizzando due rampe in fase di realizzazione su via San Francesco e una dal lato ex banca d’Italia, che costeggia il cortile della canonica.

Su via San Francesco è stata eliminata la precedente rampa perché troppo ripida e stretta, che confluiva direttamente sulla viabilità carrabile, con rischio per chi la percorreva.

Al suo posto sarà allestito un nuovo scivolo quasi parallelo alla strada, dall’incrocio con piazza del Sedile.

L’accesso in chiesa per i diversamente abili continuerà ad essere garantito dal montascale disponibile nella canonica, mentre per i sottostanti ipogei è operativo l’ascensore comunale.

Con il nuovo progetto, la rampa larga che costeggia il palazzo della banca sarà interrotta da una gradonata, per impedire alle auto di arrivare sul sagrato della chiesa come avveniva abusivamente in precedenza”.

Ecco le foto.