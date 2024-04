Matera, la Polizia di Stato celebra oggi il 172° anniversario dalla sua fondazione: ecco l’attività e i premiati

Nel periodo di riferimento, considerevole è stato l’impegno che la Polizia di Stato ha profuso sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico, per assicurare il pacifico e sereno svolgimento delle numerose manifestazioni di vario genere (politiche, sociali, sportive, religiose, culturali, di spettacolo, etc.), con la collaborazione fattiva delle altre Forze di Polizia: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria nonché dei corpi di Polizia Locale e Provinciale, sotto la sapiente regia del Prefetto.

Tra gli eventi di maggior rilievo, che hanno richiesto particolare impegno sia in fase di preparazione sia di attuazione dei servizi, si ricorda quello effettuato in occasione del programma di festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna, che richiama un gran numero di fedeli e visitatori nella città dei Sassi e presenta momenti particolarmente delicati sotto il profilo della sicurezza, con la presenza di numerosi cavalieri che sfilano tra due ali di folla e in particolare la sera del 2 luglio, al momento della conclusione della processione religiosa, quando secondo tradizione ultracentenaria il carro in cartapesta è preso letteralmente d’assalto dalla folla per accaparrarsi i vari pezzi, statue e decorazioni.

Si ricorda, ancora, la manifestazione Air Show del 25 giugno a Policoro, in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare, con l’esibizione delle Frecce Tricolori e il Presepe Vivente tra i Sassi di Matera, allestito a dicembre e a gennaio 2024, con la partecipazione di diverse migliaia di visitatori.

Nel periodo estivo, si è svolto altresì un fitto programma di concerti musicali, al Parco del Castello e alla Cava del Sole, con cantanti e artisti di livello anche internazionale.

Tra gli eventi sportivi, oltre alle consuete partite delle squadre di calcio militanti nei vari campionati minori e degli altri sport principali, vanno ricordate le gare internazionali di futsal (calcio a 5) under 19, svoltesi dal 22 al 25 marzo a Policoro per le qualificazioni agli europei di categoria, nonché il campionato mondiale di motonautica offshore, svoltosi dal 5 al 7 maggio a Marina di Pisticci.

Gli effetti del delicato scenario internazionale, determinato prima dal conflitto bellico russo-ucraino e poi da quello israelo-palestinese, hanno reso necessaria una particolare attenzione e implementazione delle attività info-investigative curate dalla Digos.

Le tensioni geopolitiche internazionali prodottesi hanno imposto un rafforzamento delle misure di vigilanza e sicurezza e dell’attività informativa a protezione degli obiettivi sensibili riferiti a tali Paesi. Particolare attenzione è stata posta, inoltre, nel monitoraggio del Web e dei social media, anche in relazione al forte rilancio delle tematiche antimilitariste nei circuiti dell’estremismo ideologico interno.

I perduranti riflessi negativi del ciclo economico e gli impulsi protestatari di molte categorie del settore primario hanno costituito un importante slancio alle manifestazioni di protesta del comparto agricolo che, nei primi mesi dell’anno, si sono tenute in tutto il territorio nazionale.

Le iniziative di protesta, svoltesi anche in provincia di Matera, connotata da una spiccata vocazione agricola, hanno costituito un utile slancio a fenomeni di aggregazione dal basso, determinando la nascita di comitati spontanei e l’organizzazione di presidi e manifestazioni di protesta con cortei di mezzi agricoli, sempre svoltisi senza turbamenti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Numerosi sono stati i premi conferiti dal Capo della Polizia al personale della Polizia di Stato in servizio in provincia di Matera.

Tra questi, una rappresentanza ha ritirato il premio in occasione della cerimonia del 172° anniversario della fondazione. Di seguito l’elenco.

Encomio solenne:

Ispettore Andrea CORONELLA

Encomio:

Assistente Capo Coord. Massimo DEMEO

Assistente Capo Coord. Rocco NOVELLI

Lode:

Sostituto Commissario Giuseppe SASSO

Ispettore Walter SAMLDINO

Vice Ispettore Leonardo SCALCIONE

Ispettore Walter SMALDINO

Sovrintendente Capo Domenico ACCIARDI

Sovrintendente Capo Renato DI LEO

Assistente Capo Coord. Giuseppe SPINA

Assistente Capo Coord. Massimo CORRADO

Assistente Capo Coord. Carlo GERONIMO

Inoltre, l’Encomio per il Sovrintendente Capo FANUELE Matteo, deceduto nel dicembre del 2022, è stato consegnato alla vedova.