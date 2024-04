Pisticci, Marrese: “Sulla pista Mattei impegno reale e concreto per realizzare il sogno dell’aeroporto di Basilicata”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del candidato presidente del centrosinistra, Piero Marrese:

“Sulla pista Mattei impegno reale e concreto per realizzare il sogno dell’aeroporto di Basilicata.

Rendere la pista Mattei fruibile con atti concreti sin da subito per dare corpo al sogno di un’intera regione.

Su questo argomento c’è tutto il mio impegno per superare la fase di stallo che dura sin dall’insediamento della Giunta Bardi.

Mentre noi predichiamo concretezza, infatti, dall’altro lato assistiamo a un continuo, stucchevole spot elettorale su tutto, ivi compresa l’infrastruttura basentana che, se implementata, può contribuire allo sviluppo in settori chiave come turismo, agricoltura e industria.

Bardi e la sua maggioranza di destra non hanno prodotto sulla pista Mattei nulla di concreto: chi non ricorda la presenza di Silvio Berlusconi, insieme al presidente uscente, sull’infrastruttura di Pisticci con tanto di promessa sulla definitiva messa in opera?

Che fine hanno fatto, poi, i lavori annunciati da Bardi e dal consigliere regionale della Lega Rocco Fuina, già amministratore unico del Consorzio Asi di Matera?

Era il dicembre del 2023 e, a leggere i commenti del centrodestra lucano, l’aviosuperficie di Pisticci sembrava già pronta a decollare.

Ad oggi, però, nulla si è mosso per questa importante infrastruttura, così come per tutti gli annunci e gli spot prodotti in un lustro da Bardi e soci, a conferma dell’assoluta inadeguatezza di una coalizione che, nel contempo, è divenuta una vera e propria accozzaglia elettorale che non va d’accordo su niente, come conferma la levata di scudi di Pasquale Pepe che non riconosce come validi gli accordi bilaterali con Marcello Pittella.

Svegliamo la Basilicata anche su questo argomento: il 21 e 22 aprile scegliamo la concretezza a dispetto del dolce dormire di Bardi e dei suoi sodali”.