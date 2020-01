Metaponto: “salvaguardare l’area per evitare che alla prossima mareggiata crolli tutto”. Le foto

In un post pubblico, l’appello del Gruppo Idee per Metaponto, a seguito delle criticità emerse negli ultimi giorni, per la salvaguardia del lungomare:

“Ci rivolgiamo al Sig. Sindaco di Bernalda, al Comitato Costa, all’amministrazione comunale di Bernalda, ai politici Regionali tutti: bisogna mettere il lungomare in sicurezza!

Urge un provvedimento urgente, (per le barriere non si sa nulla dal 29 Dicembre 2019) sia per salvaguardare l’area che per evitare che alla prossima mareggiata crolli tutto.

Come si evince dalle foto scattate il 10 Gennaio 2020, i massi posti per salvaguardare il lungomare stanno sfaldandosi: ci sarebbe bisogno di un riposizionamento per evitare conseguenze peggiori, e nella zona che ne è ancora sprovvista, bisognerebbe intervenire posizionandoli.

Le conseguenze, in caso di crollo, per l’immagine di Metaponto e per le attività commerciali sarebbe catastrofica.

Il Sindaco è responsabile sul territorio (transenne poste per impedire il passeggio) per la sicurezza ed è tenuto a mettere urgentemente in atto tutte quelle misure atte a salvaguardare il territorio”.

Di seguito, le foto sopra menzionate, che mostrano quanto denunciato dai cittadini.