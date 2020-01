Matera, nomina del governo cittadino: “Il movimento 5 stelle di Matera è stato sempre l’unica opposizione”, le parole…

Così, in un post pubblico, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonio Materdomini all’indomani della nomina del nuovo governo cittadino della città di Matera:

“È fantastico: dopo l’ennesimo #rimpasto di giunta da parte del Sindaco De Ruggieri leggo commenti e prese di posizione duri e indignati da parte di tantissimi soggetti: peccato che il 90% di questi abbia sostenuto Adduce, De Ruggieri e Tortorelli alle ultime elezioni, magari anche candidandosi o facendo candidare mariti e mogli.

In campagna elettorale l’ho sempre ribadito: erano due facce della stessa medaglia e chi li ha sostenuti, anche in buonafede, per me è #complice di tutto quanto successo in questi 5 anni!

Il #movimento5stelle di Matera è stato sempre, dal primo giorno, l’unica opposizione al #sistemaMatera.

A riveder le stelle!”.