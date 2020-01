Matera, 5 donne per il nuovo governo cittadino. I dettagli

E’ stata presentato ieri mattina, 10 Gennaio 2020, nel corso di una conferenza stampa che si è svolto nella Sala Giunta del Comune di Matera, il nuovo governo della città.

Ne fanno parte nove componenti: cinque donne e quattro uomini.

Due i volti nuovi dell’esecutivo comunale:

Marianna Dimona;

Simona Orsi.

Imprenditrice e presidente del Consorzio albergatori materani, a Marianna Dimona è stato affidato l’assessorato al Turismo e alle Attività produttive, mentre Simona Orsi, manager della comunicazione, ha la titolarità dell’assessorato di nuova istituzione: Patrimonio e Luoghi della cultura.

Confermati:

Maria Rosaria Mongelli (Urbanistica);

Mariangela Liantonio (Sassi e Centro storico);

Marilena Antonicelli (Politiche sociali e Scuola);

Giampaolo D’Andrea (Cultura e innovazione);

Eustachio Quintano (Bilancio e Contenzioso);

Giuseppe Tragni (Sostenibilità ambientale, Verde e Sport);

Tommaso Mariani (Infrastrutture, mobilità urbana e polizia locale).

Il Sindaco di Matera ha mantenuto per sé la delega ai Lavori pubblici, oltre a quelle già in suo possesso (Personale e Pianificazione strategica).

Il primo cittadino, ha spiegato:

“E’ una decisione legata alla necessità, da parte mia, di seguire direttamente la realizzazione di alcune delle opere che ritengo strategiche per il futuro della città.

Questa è una giunta che nasce non per arare deserti ma per mettere vagoni sui binari già tracciati e costruiti.

Si avvia a chiudere un ciclo straordinario, guardando al futuro e pensando che il 2020 dev’essere migliore dell’anno appena trascorso.

In giunta ci saranno più donne perché credo che le donne siano, in alcuni casi, più determinate e più coraggiose nel prendere decisioni.

Ho pensato di creare un nuovo assessorato (Patrimonio e Luoghi della cultura) perché credo che sia funzionale alla visione che la città deve avere del turismo: non più di tipo escursionistico ma esperienziale.

Si occuperà di sovrintendere alla realizzazione di quei progetti (Parco della Storia dell’Uomo e Luoghi del Silenzio) che caratterizzeranno l’offerta turistico-culturale già a partire dai prossimi mesi.

Per il resto è confermato l’assetto della giunta precedente che ha funzionato e che è al lavoro per portare a termine l’approvazione del Regolamento urbanistico e nella fase di avvio del nuovo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti.

In primo luogo, far entrare le imprese nell’hub digitale di San Rocco, chiudere il percorso di realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti, progetti determinanti per creare opportunità di lavoro giovanile e di sviluppo nel settore dell’hi-tech; far decollare il progetto del Parco della Storia dell’Uomo e dei Luoghi del Silenzio; formalizzare la nascita della sezione del Centro sperimentale di cinematografia e concludere l’interlocuzione con il Governo nazionale per l’istituzione dell’Accademia delle Belle Arti e dell’Isia (Istituto superiore delle industrie d’arte); creare le condizioni per la realizzazione della tangenziale della città in raccordo con il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, e avviare la realizzazione del Parco intergenerazionale della Visitazione.

Questo è il percorso da compiere consapevoli del fatto che questo non è un servizio ma una missione.

Il senso di missione che io ho sempre avuto è quello di far crescere la mia città.

Non ho mai pensato a gratificazioni personali. Credo che durante il mio mandato, Matera sia cresciuta almeno in un aspetto: la reputazione nazionale ed internazionale, che è il primo passo per far diventare la città da attraente in attrattiva.

Poi, abbiamo messo le basi per un futuro certamente migliore e con prospettive più rosee rispetto a quanto potesse essere fino a qualche anno fa”.

Di seguito la nuova giunta comunale di Matera.