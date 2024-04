Materani a Grottole per una passeggiata alla scoperta di chiese e castello, passando per la piazza principale e le cantine. L’iniziativa

Domenica 21 Aprile l’Archeoclub d’Italia sede di Matera “Matàr”, in collaborazione con l’associazione culturale Made in Grottole, organizza una visita guidata nel comune di Grottole, all’insegna delle peculiarità e delle caratteristiche del borgo lucano, tra le chiese e il castello, passando per la piazza principale e le cantine, in una passeggiata tra serpeggianti sentieri.

Seguirà il pranzo al ristorante, nella suggestiva cornice di Bosco Coste, non lontano dal centro abitato.

Afferma Leo Montemurro Presidente della sede materana dell’Archeoclub:

L’escursione è aperta a tutti coloro abbiano voglia di riscoprire le antiche bellezze del borgo lucano, allo scopo di promuovere la ricchezza ambientale e architettonica della provincia di Matera.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Di Borgo in Borgo”, promosso da Archeoclub d’Italia, con l’obiettivo di raccontare i diversi borghi italiani attraverso il contributo e l’iniziativa delle sue sedi locali, sparse su tutto il territorio nazionale, quale la sede Archeoclub di Matera; e delle altre associazioni territoriali.

La partenza da Matera è prevista alle ore 8:30 da Piazza Matteotti (i partecipanti dovranno essere auto muniti).

Il rientro a Matera è previsto per le ore 18.00.

Ecco ulteriori dettagli.