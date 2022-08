Matera: “Volt non intende proporre alcun assessore all’interno della Giunta comunale”. Queste le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del coordinamento cittadino Volt Matera, dei consiglieri comunali Liborio Nicoletti e Immacolata Milia Parisi.

Ecco quanto riferiscono:

“Lo scorso mese di giugno il coordinamento di Volt Matera ha avviato una serie di incontri con il sindaco e – in una circostanza – con numerosi esponenti dei partiti che hanno vinto le elezioni amministrative (M5S, Volt, Psi-Verdi), nonché del gruppo misto.

Nel corso di tutti questi incontri, Volt ha evidenziato le difficoltà politiche ed amministrative nelle quali si trova ad operare l’Amministrazione Bennardi da quando – lo scorso novembre – ebbe luogo il rimpasto nella giunta che avrebbe dovuto rafforzare la maggioranza e dare nuovo slancio all’attività amministrativa.

Come sappiamo, è avvenuto esattamente il contrario: la maggioranza traballa anche in Consiglio comunale e l’attività amministrativa – specialmente in alcuni settori – langue.

Volt – in maniera aperta e chiara – ha sostenuto la necessità di affrontare le due questioni, dichiarandosi anche disponibile a rientrare in Giunta, stabilendo con chiarezza tempi, modi e obiettivi.

Da giugno ad oggi, si sono susseguiti quattro incontri formali ed alcuni informali.

Dopo tre mesi, Volt prende atto che gli impegni assunti restano disattesi e semmai condizionati a minacce politiche riscontrabili addirittura nelle dichiarazioni alla stampa di taluni esponenti di spicco del M5S, tali da non meritare nemmeno di essere commentate.

A fronte di questa situazione e della incapacità di tenere fede all’impegno per rinsaldare la maggioranza e riprendere a lavorare seriamente in alcuni settori dell’Amministrazione, confermando la decisione di dieci mesi fa, Volt non intende proporre alcun assessore all’interno della Giunta comunale“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)