Matera, un evento dedicato a due figure storiche di grande rilevanza: Padre Giovanni Minozzi e Nicola Festa. Questo il programma

Venerdì 10 Gennaio 2025 alle ore 16:00 nella Biblioteca del plesso Nicola Festa dell’Istituto Comprensivo Minozzi Festa di Matera in via Lanera è in programma un evento dedicato a due figure storiche di grande rilevanza per la nostra comunità: Padre Giovanni Minozzi e Nicola Festa, ai quali sono intitolate rispettivamente la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

La manifestazione sarà arricchita dall’intervento di Giuseppe Mastromarino, già dirigente scolastico, che offrirà un’approfondita analisi del contributo storico e culturale dei due personaggi.

L’evento vedrà inoltre l’esibizione dell’orchestra dell’istituto, diretta da Raffaele Esposto, che proporrà un inedito spartito scritto dal Direttore del Conservatorio di Matera dell’epoca, appositamente composto per musicare una preghiera di Padre Minozzi.

L’incontro, introdotto dal dirigente scolastico Alma Tigre e curato da Monica Iorio, rappresenta un’occasione unica per riflettere sul patrimonio culturale e spirituale che lega la nostra città al suo passato.

La stessa scuola di Cappelluti rappresenta un significativo esempio di architettura scolastica storica, situata in un contesto urbano di grande valore culturale.

L’edificio si inserisce nel panorama della città in un periodo di forte sviluppo sociale ed educativo, rispecchiando le esigenze di un’epoca volta alla diffusione dell’istruzione pubblica.

La struttura, caratterizzata da linee architettoniche sobrie e funzionali, testimonia l’impegno delle istituzioni locali nel fornire spazi adeguati all’apprendimento, pur mantenendo una connessione con le tradizioni costruttive del territorio.

Questo luogo, carico di storia, è stato nei decenni un centro di formazione e cultura per generazioni di studenti, rafforzando il legame con la comunità e contribuendo al patrimonio educativo e culturale di Matera.

Ecco il programma.