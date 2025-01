Matera: come sarà il tempo domani e all’Epifania? Ecco le previsioni aggiornate

Tra il 3 e il 4 Gennaio è atteso un progressivo incremento dell’instabilità a causa del transito di una rapida perturbazione che porterà le prime piogge dell’anno tra la seconda parte di venerdì e l’inizio di sabato.

Successivamente, è previsto un nuovo temporaneo rinforzo dell’alta pressione.

Come sarà quindi il tempo nei prossimi giorni su Matera e in particolare all’Epifania?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 5 Gennaio, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C.

Lunedì 6 Gennaio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.