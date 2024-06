Matera, “Tutto il Bene che FAI”: al via il primo incontro dei Gruppi FAI Giovani Basilicata. I dettagli

“Tutto il Bene che FAI” è il primo workshop dei Gruppi FAI Giovani Basilicata che si terrà a Matera il prossimo 28 giugno, alle 18.30 presso e in sinergia con Casa Noha, un incontro dei Gruppi FAI Giovani costituitisi o in via di costituzione in Basilicata.

Sarà l’occasione per riavvolgere il nastro della storia del FAI Giovani nella Regione, strettamente legata a quella del Bene FAI Casa Noha, inaugurata il 28 febbraio 2014, e per immaginare nuove prospettive di impegno per il futuro, con la condivisione di buone pratiche e spunti programmatici.

L’incontro sarà aperto da un intervento di presentazione di Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI della Basilicata.

Seguirà una visita al Bene FAI Casa Noha, in cui i Volontari saranno accompagnati da Donatella Acito, Property Manager di Casa Noha.

I Giovani Volontari coinvolti saranno poi protagonisti di una tavola rotonda di condivisione di prospettive strategiche e buone pratiche, coordinata da Carmelo Nicolò Benvenuto, Capo Gruppo FAI Giovani di Matera, città ospitante e sede ufficiale della Presidenza Regionale FAI lucana.

L’incontro, promosso dalla Presidenza Regionale FAI della Basilicata, in collaborazione con Casa Noha e con il Coordinamento FAI Giovani Basilicata, intende riunire nell’unico Bene FAI della Regione tutti i Giovani attivi nel FAI nella sua dimensione regionale.

Parteciperanno i Gruppi FAI Giovani già costituiti e operanti nel territorio, quelli in via di costituzione e quelli ancora embrionali, ma certamente destinati a dare presto, a loro volta, esiti di grande novità e interesse nel percorso di valorizzazione FAI della Basilicata.

Collegandoci idealmente all’origine dell’impegno del FAI Giovani in Basilicata (2013) intendiamo così promuovere a Casa Noha un primo importante evento interno di condivisione.

Si auspica la partecipazione di tutti quei Volontari, compresi tra i 18 e i 35 anni, che sono attivi in seno alle Delegazioni e ai Gruppi FAI in Basilicata, e di quanti, in questa fascia d’età, abbiano voglia di condividere l’impegno del FAI nella rete territoriale lucana.

Link al sito del FAI nazionale https://fondoambiente.it/eventi/tutto-il-bene-che-fai

Appuntamento alle ore 18.30 a Casa Noha, Recinto Cavone 9 (Matera)

Sarà possibile iscriversi al FAI durante l’evento.

Per informazioni: basilicata@presidenzafai.fondoambiente.it

Di seguito la locandina con i dettagli.