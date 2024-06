Giovedì 27 giugno alle ore 9.30, in Questura, sarà inaugurata “Una stanza tutta per sé”, ambiente protetto e accogliente per le vittime di violenza di genere, realizzata con l’Associazione Soroptimist International – Club di Matera.

Lo spazio sicuro e confortevole favorirà un approccio meno traumatico con gli operatori della Polizia di Stato impegnati nell’attività di ricostruzione ed elaborazione degli abusi e dei maltrattamenti subiti.