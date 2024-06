Pisticci: aperte le iscrizioni al Centro Diurno per disabili. Ecco fino a quando fare domanda

Il Comune di Pisticci, Ente capo area dei Comuni di Pisticci e Craco, rende noto che sono aperti i termini per l’iscrizione alle attività del Centro Diurno per disabili di via Genova a Marconia, rivolto a – persone con disabilità – di età compresa tra i 18 e i 64 anni – residenti nel comune di Pisticci o di Craco.

Tante le attività praticabili nel Centro di prossima apertura: da quelle ludiche e ricreative, a quelle volte al potenziamento di attitudini comunicative e sociali, al recupero delle abilità, al miglioramento dell’autonomia.

L’intento è quello di migliorare il benessere e la qualità della vita della persona con disabilità e della sua famiglia.

La domanda di iscrizione, conforme al modello predisposto, dovrà essere consegnata ai Servizi Sociali del Comune di residenza 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝟯𝟬/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟰.

Tutta la documentazione è disponibile al seguente link https://www.comunedipisticci.it/…/1815-avviso-pubblico…