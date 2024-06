Grande successo a Scanzano Jonico per la Festa della Musica! Le foto

Grande successo a Scanzano Jonico per l’evento regionale della Festa della Musica giunto alla trentesima edizione promosso da Ente Pro Loco Basilicata Aps con Pro Loco Scanzano Jonico APS grazie alla collaborazione con il Comune di Scanzano Jonico (Mt) con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, RAI, Aipfm e il sostegno di BCC Basilicata, Fidas donatori sangue Basilicata, Dichio Garden Center, Typico Cash & Carry, Cuccarese Panificio, Italia Eventi e l’Associazione Eventi green che ringraziamo.

Alla serata musicale nella caratteristica Piazza Gramsci sullo sfondo del Palazzo Baronale sede municipale, presentata da Teresa Porto e Raffaele Buonfanti, dopo il saluto di benvenuto del Sindaco di Scanzano Jonico (Mt) Pasquale Cariello del Presidente della Pro Loco Scanzano Francesco Calone e del Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa sono intervenuti gli ospiti speciali:

Filomena Moccia in arte Almanera,

Mirko Gisonte,

Danilo Vignola,

Gio Didonna,

Salvatore Pace.

Tutti hanno emozionato con la loro maestria e raccontato le loro esperienze artistiche in giro per la Lucania e per il Mondo.

Il Sindaco di Scanzano Jonico Pasquale Cariello ha sottolineato:

“con la Festa della Musica abbiamo inaugurato la stagione estiva che sarà ricca di eventi di animazione territoriale grazie all’impegno della Pro Loco Scanzano Jonico Aps e ci apprestiamo a celebrare il cinquantesimo anniversario dell’autonomia comunale con diverse manifestazioni per offrire ai tanti turisti l’occasione di conoscere le bellezze della nostra comunità”.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa ha rimarcato:

“abbiamo fortemente voluto organizzare l’evento regionale nel metapontino nella caratteristica piazza del celebre film di Rocco Papaleo Basilicata coast to coast per offrire l’opportunità a tanti artisti lucani di esibirsi e a loro rivolgiamo un plauso per la passione e l’impegno”.

Complimenti ai “Talenti Lucani in concerto” che si sono esibiti sul palco allestito da Italia Eventi e il service Argioda Sound & Light: El Dipita, Aury, Dejeam, Rocco Cifarelli, Controsenso, Mariana Iantrono, Gianpaolo Laverio, Giuseppe Magariello, Rakshasa e Yothy.

Per l’ occasione presente la “Sagra del Tartufo Gelato di Pizzo – Antica Gelateria di Pizzo Eccellenze Calabresi”, il villaggio solidale per diffondere la cultura del dono e della solidarietà allestito dalla Fidas donatori sangue Basilicata presente con la vicepresidente nazionale FIDAS Rosita Orlandi e il vicepresidente regionale Fidas Basilicata Domenico Paolo Sarubbi con la Give Life Fidas Scanzano e l’angolo ecosostenibile di Eventigreen con la referente Rosa Lo Pomo per sensibilizzare al rispetto dell’ ambiente e all’amore per la natura.

Ecco le foto.