Matera, trasporto scolastico: questi studenti non saranno lasciati più a piedi! Ecco le ultime notizie

“E’ un risultato importante che la Provincia di Matera ha ottenuto come riscontro a un’azione incisiva svolta nell’ultimo periodo, in seguito alle numerose segnalazioni di genitori e studenti.

Voglio ringraziare l’assessore regionale alla Mobilità, Donatella Merra, per aver accolto la nostra richiesta e per aver sostenuto questa legittima istanza anche in seno al Cotrab: è la conferma che quando le istituzioni dialogano si producono risultati per la collettività e si tutelano i cittadini, in questo caso gli studenti”.

Così il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha annunciato un’importante novità che concerne il trasporto pubblico scolastico: sarà infatti prolungata fino a Nova Siri scalo la corsa giornaliera A311 Montalbano Jonico-Policoro, con arrivo nella stazione della cittadina jonica alle 14.15.

Marrese ha aggiunto:

“Con questo prolungamento si riesce a dare maggiore tranquillità ai genitori visto che i propri figli, su quella tratta, potranno regolarmente rientrare in modo autonomo nelle proprie abitazioni al termine dell’attività didattica svolta nel liceo di Nova Siri: spesso, infatti, gli studenti rimanevano a piedi costringendo i propri genitori a recarsi a Nova Siri per riaccompagnarli a casa.

Trattandosi di minorenni, peraltro, si può ben comprendere quanto la situazione fosse complicata.

Ho sempre ritenuto che si debba assicurare la garanzia del diritto allo studio attraverso una gestione efficace ed in sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale.

Questa è, a mio giudizio, tra le priorità dell’azione istituzionale che, a vari livelli e con diverso grado di responsabilità, ci vede impegnati a programmare e gestire con efficienza servizi che rispondano alle legittime esigenze di famiglie e di studenti in maniera dinamica”.a

