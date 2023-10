Nel materano “centinaia di ragazzi dall’inizio dell’anno scolastico rimangono a piedi all’uscita dalle lezioni”. La denuncia

“Centinaia sono i ragazzi minorenni delle scuole secondarie superiori che raggiungono in pullman il Liceo Artistico di Nova Siri (MT) da Policoro, Scanzano Jonico e Montalbano Jonico.

Molti di loro dall’inizio dell’anno scolastico rimangono a piedi all’uscita dalle lezioni nell’indifferenza totale delle Istituzioni.

Ci rivolgiamo al Prefetto di Matera affinché tale vergognoso e pericoloso problema venga al più presto risolto”.

E’ il forte appello lanciato dal Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano e della referente zonale Ugl di Policoro, Maristella Pace.

I sindacalisti denunciano che:

“I ragazzi uscendo da scuola trovano nel piazzale soltanto un pullman ad aspettarli, tale problema è al ritorno soprattutto per chi esce alle 14.15 e deve tornare a casa poiché ad attenderli c’è l’unico bus a disposizione che per la sua capienza non basta.

Ad oggi non si intravede ombra di chi dovrà risolvere il problema che si ripropone, purtroppo, ogni anno scolastico.

All’uscita di scuola, i ragazzi sono obbligati a fare una corsa generale per arrivare prima per salire sul pullman onde rimanere a piedi: e tornare a casa diventa una vera e propria odissea per numerosi di loro, per tutte le famiglie, col rischio e pericolo di ciò che potrebbe avvenire, parlando di ragazzi in gran parte minori.

Il pullman avrebbe lasciato già diverse volte a piedi numerosi studenti a causa della scarsità di posti a bordo.

Ormai la situazione è giunta all’esasperazione per i problemi legati al trasporto degli studenti delle superiori nonostante paghino interamente l’abbonamento e ciclicamente non riescono nemmeno a salire a bordo del mezzo.

Alla barba delle responsabilità e del rimpallo di chi fa finta di non saper nulla, ad oggi non è stata presa nessuna misura risolutiva.

Ciò che avviene è far salire sull’unico pullman esistente quanti più ragazzi possibile, molti dei quali sono costretti a viaggiare in piedi e, la parte che non riesce a salire rimanendo a terra è obbligata a prendere mezzi di fortuna.

La speranza è, ovviamente, che si debba attendere all’avvio della campagna elettorale in attesa che qualche politico di turno faccia pesare per consensi elettorali che la situazione migliori?

Basta oggi l’aggiunta di altri pullman che consentano il regolare trasporto dei ragazzi verso Policoro e tutto si risolve.

A tal proposito chiediamo l’intervento del prefetto di Matera, dott. Sante Copponi affinché si possa immediatamente risolvere tale pericoloso e vergognoso problema che mette e lascia in ansia quotidianamente centinaia di famiglie materane”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)