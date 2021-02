Matera, tir si incastra in curva: “Succede da anni”! I dettagli

Ennesima disavventura per un tir a Matera.

Il mezzo di grosse dimensioni, suo malgrado, si è incastrato, questa mattina, tra Via Taranto e Via Cosenza.

Complice una curva stretta e l’assenza di segnaletica che indicasse il divieto di accesso: per il mezzo e il conducente in affanno non c’è stata altra soluzione che percorrere controsenso via Cosenza.

Una problematica non nuova alla città, come segnalano i residenti:

“Un camionista ogni 20 giorni si incastra da anni”.

