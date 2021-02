Tinchi: nell’ospedale verranno trasferite tutte le attività ambulatoriali! Ecco i dettagli

Il Direttore Generale dell’Asm di Matera, Gaetano Annese, comunica che:

“entro la metà di marzo verranno trasferite, all’Ospedale di Tinchi, tutte le attività ambulatoriali che al momento sono allocate presso un immobile adiacente alla struttura ospedaliera e che non consentono una fruizione ottimale per i cittadini e per i sanitari.

Gli ambulatori verranno spostati al piano terra del presidio ospedaliero distrettuale, grazie al lavoro svolto dall’ufficio tecnico dell’ASM che ha ultimato i lavori di demolizione del quarto e del quinto livello P.O. di Tinchi – Pisticci “Angelina Lodico”, nonché all’adeguamento strutturale alle azioni sismiche della parte residuale dello stesso.

Quindi, una volta concluse tutte le operazioni tecnico amministrative necessarie a consentire la consegna anticipata dell’immobile, si potrà programmare, entro il 15 marzo 2021, il trasferimento degli ambulatori”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)