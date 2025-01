Matera, sempre vivo il ricordo di Elisa Claps: a trent’anni esatti dalla sua scomparsa un importante evento in programma. I dettagli

Si terrà Sabato 11 Gennaio 2025 alle ore 18.00, nella sala Battista della Bibilioteca Provinciale Tommaso Stigliani di Matera, la presentazione del libro “Sono Io Elisa Claps” di Mariagrazia Zaccagnino (Edigrafema casa editrice).

Promosso dall’APS Matera Letteratura, in collaborazione con Mondadori Bookstore, l’incontro verrà animato dagli interventi e dalle letture dalle allieve di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne, 2^ e 3^ edizione:

Sofia Taccardi,

Carlotta Ruggiero,

Dora Notarangelo,

Alessia Di Lecce,

Alice Dottorini,

Valentina Persia.

Oltre alla presenza dell’autrice, in programma anche la testimonianza di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, che da anni combatte insieme al fratello Luciano, alla madre Filomena e al padre Antonio la sua battaglia per la verità.

Nel 2002 ha fondato l’Associazione Penelope, che riunisce i familiari di persone scomparse.

Coordineranno i lavori, Mariateresa Cascino e Vania Cauzillo del team Prime Minister Basilicata.

Questa la trama del libro:

“Elisa Claps, a trent’anni dalla scomparsa, torna a parlare attraverso i suoi diari: pagine inedite che vengono finalmente svelate.

Elisa aveva 16 anni quando è stata uccisa nella Chiesa della Santissima Trinità in pieno centro cittadino, a Potenza.

Era il 12 settembre 1993, ma i suoi resti sono stati ritrovati soltanto 17 anni dopo.

In tutto quel tempo, in tanti hanno ritenuto si trattasse di un caso di allontanamento volontario.

La famiglia Claps non ha mai creduto a tale versione, continuando a lottare per arrivare al suo assassino e alla verità.

Archiviati i processi giudiziari e le ricostruzioni storiche che resteranno per sempre parziali, oggi Elisa riconquista il proprio spazio e ci racconta i suoi pensieri, il rapporto con le amiche, la fede in Dio e le ambizioni, in un dialogo costante con l’autrice e con mamma Filomena.

Un libro scritto a sei mani e con tre cuori”.

L’autrice Mariagrazia Zaccagnino è una giornalista professionista iscritta all’Ordine della Basilicata dal 22 giugno 2005.

Si è laureata in Scienze della Comunicazione, conseguendo successivamente un master in Criminologia e scienze investigative.

Ha collaborato con quotidiani locali e settimanali nazionali, agenzie di stampa e tv.

Per l‘associazione “Libera” in Basilicata ha curato la comunicazione e un laboratorio di giornalismo d’inchiesta.

Da sempre attiva nel sociale, sostiene i diritti umani e le pari opportunità per uomini e donne.

Attualmente lavora all’Ufficio Stampa della Regione Basilicata e si occupa di podcast, in costante ricerca di storie ed eccellenze da raccontare.

Ecco la locandina della presentazione.