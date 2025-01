A Bernalda grande partecipazione per questa competizione di grande intensità con due super ospiti. Ecco le foto

All’Epifania grande partecipazione, divertimento e ottimo Padel al Bernalda Padel Time, la nuova struttura affiliata al Centro Sportivo Italiano di Matera e dedicata allo sport più praticato del momento.

Due super ospiti per l’occasione, con Emiliano Carchia e Alvin Shehu pronti a sfidare i partecipanti alla competizione.

I top player del momento hanno dato vita a match di grande intensità e passione con i tanti iscritti alla competizione.

Il CSI di Matera spiega:

“Una giornata dedicata completamente al Padel.

La mattina è stata animata dal contest esclusivo, che ha visto le coppie sfidare il noto creator Emiliano Carchia e il maestro Alvin Shehu.

Più che una semplice competizione, è stato un momento di puro divertimento e confronto con due eccellenze del padel italiano.

In palio c’erano due TV LG, ma la vera vittoria è stata per tutti i partecipanti che hanno avuto l’opportunità di condividere il campo con questi grandi nomi.

Momento di confronto e crescita per l’intera comunità, legatasi attorno alla pratica di uno sport che prende tutti, aperto a tutte le età e molto divertente.

Spazio nel pomeriggio alla vera e propria competizione, che ha seguito il momento rinfresco con l’angolo bar proposto dagli amici di Bacollo.

Quindi si è entrati nel vivo della giornata, con l‘inizio del torneo, suddiviso nelle categorie maschile e femminile.

Entrambe le competizioni si sono svolte con il formato a eliminazione diretta, regalando sfide avvincenti e momenti di grande sportività.

Il tutto, allietato dal Dj Set di Elys nello spazio coperto e riscaldato che la struttura della Bernalda Padel Time offre ai suoi atleti e ospiti.

Le finali, svoltesi in serata, hanno decretato come vincitrice della Categoria femminile la coppia Divella (Padel Club Santeramo) e Piccininno (Padel Time Bernalda), mentre per quella maschile la coppia Colaiemma e Lassandro, entrambi rappresentanti del Padel Club Santeramo.

A rendere la giornata ancora più magica è stata la presenza della Befana, che ha portato una dolce sorpresa per tutti i bambini presenti, regalando sorrisi e momenti di gioia anche a chi non ha preso parte alla competizione”.

Ecco alcune foto dell’incontro.