A Matera nasce una nuova Associazione politico-culturale. Ecco l’annuncio

Venerdì 27 dicembre 2024, con la firma dei soci fondatori dell’atto costitutivo e dello statuto, si è costituita l’Associazione politico-culturale “Forze al Centro” con sede legale in via Caduti di Nassiriya n. 1 in Matera (codice fiscale 93070510776).

Sono soci fondatori:

Luca Fortunato,

Bruno Dua,

Fabio Pisanelli,

Nicola Montemurro,

Domenico Petronella,

Enzo Fortunato,

Pina Lepore.

Il Consiglio direttivo è così composto:

Luca Fortunato in qualità Presidente;

Bruno Dua in qualità Vice Presidente;

Fabio Pisanelli n qualità Segretario/Tesoriere.

Inoltre sono stati individuati già alcuni ruoli:

responsabile Agricoltura e Ambiente, Nicola Montemurro (socio fondatore);

responsabile Urbanistica Lucia Gaudiano (socia ordinaria);

responsabile grafica Domenico Petronella (socio fondatore).

Lo statuto definisce la nuova associazione in questo modo:

“Forze al Centro promuove un approccio olistico alla politica, con obiettivi, metodi, orizzonti temporali, strategie e priorità specificati nel libro fondativo “Una Nuova Politica e un nuovo Partito” (Autore: Luca Fortunato, settembre 2024, self-publishing).

In particolare:

promuove una visione che parte dal contesto di fatto della Società e della Politica, caratterizzato per un verso da un crescente astensionismo, per l’altro da complessità;

promuove un cambiamento culturale e antropologico per individuare le persone politiche;

promuove un laboratorio politico per portare a progetto le diverse anime e i diversi colori della Politica, attraverso il metodo pragmatico e il metodo olistico;

promuove un programma politico di massima per il Paese, con criteri sistemici e olistici, da declinare poi specificatamente, caso per caso, andando dal generale al particolare;

promuove una scuola olistica di politica per formare una nuova classe dirigente, al di là delle contingenze elettorali, secondo un approccio di lungo periodo, ma per partecipare alle competizioni elettorali e di ogni livello offrendo una reale alternativa ai cittadini.

[…] “Forze al Centro” promuove anche un graduale avvicinamento al progetto politico (in virtù della peculiarità olistica dello stesso) da parte di tutti i cittadini esterni (interessati e/o simpatizzanti), prevedendo la categoria “ospiti” e la categoria “partecipanti-sostenitori”.

Gli appartenenti ad esse non hanno alcun vincolo formale con “Forze al Centro” ma da “Forze al Centro” sono riconosciuti, censiti, e resi noti a tutti gli altri partecipanti.

Verranno citati per i loro contributi di idee e per loro eventuali e liberi sostegni materiali.

Sarà cura di “Forze al Centro” formalizzare nel più breve tempo possibile il loro passaggio a soci (ordinari), qualora lo desiderassero.

A Matera, per Matera e da Matera, è così nato un sistema unico di lotta al Riduzionismo ritenuto il principale responsabile di tanti aspetti negativi che dall’Economia alla Sanità, dall’Urbanistica all’Agricoltura, dal Turismo alla questione energetica, ecc. interessa tutti i livelli e sia tecnici che politici.

Ora infatti esistono due entità associative, autonome e indipendenti ma accomunate dalla nobile lotta al Riduzionismo: “Forze al Centro” per l’applicazione dell’Olismo a livello politico e il “Collettivo Matera Olistica” (codice fiscale 93069510779, attivo da gennaio 2024) per l’applicazione dell’Olismo a livello tecnico, progettuale, formativo.

Dunque, la neonata Associazione politico-culturale “Forze al Centro” (che nel corso avanzato di questo 2025 avvierà l’iter per la trasformazione in partito politico avendo già ad oggi un potenziale di iscritti di circa 1200 persone residenti principalmente a Matera ma anche in Basilicata, Puglia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, ecc.), ha scelto di iniziare ad occuparsi sotto il profilo politico, istituzionale ed elettorale, ma in sinergia con il “Collettivo Matera Olistica” per gli aspetti tecnici e progettuali, alcuni per altro in stadio avanzato, così come in sinergia politica e/o tecnica con altre entità associative libere e sane, delle seguenti tematiche e questioni:

Sud Italia: Zes Unica.

Regione Basilicata: crisi idrica, sanità, spopolamento aree interne, energie rinnovabili; partecipazione alle future elezioni lucane 2029;