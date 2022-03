Matera raccoglie fondi: direttamente dall’Ucraina una delle orchestre più stimate al mondo! I dettagli

La guerra porta con sé tante storie, come quella della National Chamber Orchestra “Kyiv Soloists”, uno degli ensemble più noti e stimati al mondo, in tournée in Italia al momento dello scoppio del conflitto e impossibilitato a rientrare nella sua terra ucraina.

I diciotto musicisti dell’orchestra suoneranno oggi, a Matera, alle ore 12:00, presso la Chiesa di Cristo Re.

È prevista una raccolta fondi tramite biglietto d’ingresso (pagamento facoltativo) o offerta libera.

Organizzazione a cura dell’Orchestra della Magna Grecia.

